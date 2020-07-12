СМИ: велосипедист в Подольске погиб в ДТП с участием хоккеиста Иванюженкова

В городе Подольске Московской области велосипедист погиб в ДТП с участием хоккеиста НХЛ Артема Иванюженкова, выступающего за американский клуб «Сан-Хосе Шаркс».

Такую информацию предоставил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В пресс-службе подмосковного отделения МВД России указали, что дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели велосипедиста, произошло, согласно предварительным данным, в 22.15 по московскому времени на Октябрьском проспекте.

Хоккеист, находясь за рулем BMW x6, сбил велосипедиста 1975 года рождения, который скончался от полученных травм. Подробности инцидента в настоящее время выясняются.