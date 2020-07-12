РФ воздержалась при голосовании по Сирии из-за недовольства процессом подготовки резолюции

При голосовании за вариант резолюции по Сирии, который предложила Германия и Бельгия, Россия оказалась в числе стран, которые воздержались от ее принятия. Как объяснил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, российская сторона разочарована тем, как осуществлялся процесс ее согласования.

«С самого начала этот процесс омрачался нерасторопностью, лицемерием, неуважением и даже пренебрежением установленными правилами Совета Безопасности. Мы могли прийти к этому результату раньше», - отметил дипломат.

Полянский напомнил, что Россия сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт. После того, как постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген на это возразил, российский дипломат выступил с дополнительным пояснением.

«Возможно, мой английский не так хорош как ваш, Кристоф, прошу прощения, если это так (в ходе заседаний по видеосвязи все делегаты выступают на английском языке без перевода - прим.), но давайте я объясню вам, что я имею в виду под нерасторопностью и лицемерием», - цитирует Полянского ТАСС.

Далее дипломат напоминает, что Россия еще в понедельник объявила, что единственным правильным решением помочь гражданам Сирии, не нарушая суверенитета страны, будет оставить только один действующий пропускной пункт на границе.

«Но вы не идете этим путем и заставляете нас проходить через несколько лишних голосований, каждый раз выставляя Россию и Китай врагами международного сообщества», - заключил дипломат.

Голосование, прошедшее 11 июля, стало уже пятой за прошедшую неделю попыткой Совбеза ООН продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Россия еще в понедельник, 6 июля, изначально предложила тот же самый вариант, который в субботу в Совбезе ООН одобрили в формулировке Германии и Бельгии.