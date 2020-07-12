СМИ: на корабле ВМС США произошел мощный пожар

В США на военно-морской базе ВМС США в результате взрыва начался крупный пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD-6) типа Wasp ВМС США, сообщает USNI News.

К настоящему времени пожар не локализован. Сообщается, что несколько моряков уже получили ранения. Неизвестно, локализован ли пожар к данному моменту. На кадрах, видно, что над кораблем поднимается густой столб черного дыма.

Авианосец USS Bonhomme Richard способен перевозить до двух тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов и другой авиатехники. Основное его предназначение - транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.