Exit poll: Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

В Польше завершился второй тур выборов главы государства. По его итогам, Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок. Об этом свидетельствуют данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей. Его соперник в президентской гонке от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского набрал 49,6% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует объявить официальные результаты голосования в понедельник 13 июля, когда будут подсчитаны голоса.

Авторы исследования утверждают, что максимальная погрешность может составлять 2%.

Явка избирателей по данным exit poll составила 68,9%.

В первом туре президентских выборов в Польше принимали участие 11 кандидатов. Тогда Анджей Дуда набрал 41,8% голосов избирателей.