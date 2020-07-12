Боевики попытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью БПЛА

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, используя два беспилотника. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

Как отметил Щербицкий, представители незаконных вооруженных формирований продолжают предпринимать попытки подобных атак с помощью боевых БПЛА. Упомянутая попытка атаки была совершена 11 июля около 22:30.

«Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», - говорится в сообщении ЦПВС.

В результате действий боевиков пострадавших нет. Материальный ущерб авиабазе Хмеймим также не был нанесен. Она работает в плановом режиме.