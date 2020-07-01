В ЦИК РФ рассказали о планах расширения электронного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком будет работать над расширением применения в РФ электронного голосования.

«Это нам общенародное задание, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности, чтобы наряду с традиционными видами голосования наши граждане не только в Москве и в Нижегородской области, но и в других регионах могли голосовать онлайн», - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но позже было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.

Ранее сообщалось, что в России официально завершилось голосование по поправкам к Конституции. Закрылись избирательные участки в самом западном регионе страны в Калининградской области.