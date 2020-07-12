Рекордная цифра: ВОЗ сообщила о 230 тысячах новых случаев заражения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном приросте новых зараженных коронавирусом. За сутки в мире выявили более 230 тысяч новых заболевших. Таким образом, за все время пандемии в мире выявили уже 12 552 765 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 561 617 - с летальным исходом.

В России выявлено 727 162 пациентов с положительным анализом на COVID-19 в 85 регионах страны. Всего, по данным на 12 июля, выздоровел 501 061 человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не исключает возвращения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса из-за роста числа зараженных. Она отметила, что такая вероятность будет сохраняться до момента создания вакцины или лекарства против COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в ближайшее время второй волны эпидемии в столице ждать не стоит.