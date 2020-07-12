Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Екатеринбурге полыхает крупный склад: кадры с места

Ирина Егорова
20:39 12.07.2020
Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ

В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке, где горит ангар с производственным оборудованием, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

© МЧС РФ

По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений ранг пожара повышен.

«На данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров», - заявила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ведомства  Наталья Зырянова.

В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарной техники 60 человек личного состава. По словам представителя МЧС, сил и средств достаточно, чтобы предпринять меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.

© МЧС РФ
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2020, 13:40
Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России
Дата12.07.2020, 04:59
Предупредили с воздуха: реактивная артиллерия ЗВО подавила условную атаку противника
Дата12.07.2020, 07:22
Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:41 В стране и мире
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
15:54 В стране и мире
Видео
Паника, крики и молитвы: момент сильной турбулентности в самолете попал на видео
14:20 Спорт
Бывший чемпион UFC назвал Петра Яна «уродливой картофелиной» и бросил вызов
14:08 В стране и мире
СМИ: в США анонсировали «шокирующие данные» о начале пандемии коронавируса
13:40 В стране и мире
Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Видео
«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок
«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца
Видео
Паника, крики и молитвы: момент сильной турбулентности в самолете попал на видео
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.