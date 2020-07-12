В Екатеринбурге полыхает крупный склад: кадры с места
Принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ
В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке, где горит ангар с производственным оборудованием, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС России по Свердловской области.
По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений ранг пожара повышен.
«На данный момент площадь пожара составляет 800 квадратных метров», - заявила начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ведомства Наталья Зырянова.
В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарной техники 60 человек личного состава. По словам представителя МЧС, сил и средств достаточно, чтобы предпринять меры к локализации огня. Информации о пострадавших не поступало.