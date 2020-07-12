Буйство стихии: на Москву обрушатся град, гроза и ветер

В Москве до конца суток ожидается ухудшение погодных условий. Ветер может достигать 17 метров в секунду. Синоптики Росгидромета прогнозируют дождь, грозу, град и усиление ветра.

В МЧС предупредили жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в дороге соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за ухудшения видимости. Также спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними машины, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

На этой неделе погода бушевала на всей территории России: в Крыму наблюдали смерчи, в Подмосковье и Санкт-Петербурге ураганный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и строительные леса. При этом жара сохранялась.