Квят вновь отказался становиться на колено перед Гран-при Штирии

Перед стартом Гран-при Штирии российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят вновь отказался становиться на колено, как жест против расизма.

По его словам, «это было немного непонятно, потому что это немного против моего менталитета, русского, где все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом», передает Первый канал.

Помимо Квята, становиться на колено также отказались становиться еще пять гонщиков.

Однако Квят вышел на гонку в футболке с надписью End Racism, что означает «Конец расизму».

Ранее стало известно, что российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» - Гран-при Штирии. Роберт вышел в лидеры чемпионата. Шварцман посвятил первую победу в «Формуле-2» своему отцу, ушедшему из жизни в этом году.