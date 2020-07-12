Семейное фото: как фотоловушки в парке «Земля леопарда» помогают следить за краснокнижными хищниками

После пандемии открыл свои двери национальный парк «Земля леопарда» на Дальнем Востоке. Чтобы своими глазами увидеть местных обитателей, можно просто купить апартаменты на дереве и дождаться их визита.

Леопарду Лорду - 13 лет, по местным меркам он старожил, но играет словно котенок. Видеослежение за животными - уникальная возможность для ученых наблюдать за редкими хищниками в их реальной среде обитания, так как леопарды и тигры животные очень скрытные. Встретить их на прогулке по тропам парка почти невозможно. Чтобы наблюдать за жизнью этих хищников специалисты устанавливают специальные фотоловушки.

Вместе с ними в объектив попадают и бурые медведи. Некоторые словно специально, позируют на камеру. Также «ловятся» и харзы - вид куниц, которая охотится на грызунов, птиц, а иногда даже на копытных, которые в разы крупнее. Олени тоже не прочь запечатлеться на видео. «Фотографироваться» приходят целыми семействами.

Однако фотоловушки привлекают и браконьеров - они забирают их, чтобы стереть следы своей преступной охоты. Ежегодно в заповедных территориях сотрудники парка ловят десятки нарушителей, доходит и до уголовных дел. Благодаря такому вниманию удалось сохранить популяцию вымирающего дальневосточного леопарда. По состоянию на 2007 год их насчитывалось всего 25 особей, а сегодня их уже 97.

Цель работников «Земли леопарда» - популяризация самой редкой кошки на планете - дальневосточного леопарда. Для этого они создают различные туристические программы, в том числе длительностью в несколько дней.