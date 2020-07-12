Канатоходец без страховки пересек Фонтанку на глазах у петербуржцев: видео
Мужчина перекинул с одного берега на другой трос, по которому перешел реку.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: olya_sotnikova, Instagram
В Санкт-Петербурге у Аничкова моста петербуржцы заметили экстремала, который решил пересечь Фонтанку по троссу.
Мужчина перекинул с одного берега на другой трос, по которому перешел реку. Мужчина двигался босиком, внизу - вода, а на мосту - десятки прохожих, которые останавливались, чтобы понаблюдать за экстремалом.
Некоторые смогли понаблюдать за настоящим шоу прямо с прогулочного катера.
Канатаходцы всегда выбирают очень необычные места для своих подвигов, например, были случаи прохождения над кратером вулкана, между башнями «Москва-Сити», между двух зданий высотой в 10 этажей.