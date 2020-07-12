Цена дружбы: почему владелец раритетного Ил-14 под Петербургом может лишиться легендарного самолета

Легендарный Ил-14, построенный еще в 1959 году, не поднимался в небо почти 10 лет. Но это единственная модель, способная взлететь, аппаратура исправна и техника регулярно проходит техническое обслуживание. Но нынешний владелец самолета Александр Поддубный вынужден его продать из-за своей болезни и налогов, которые приходится платить за Ил-14.

У ветерана гражданской авиации диагностирована онкология. Сил, времени, а главное финансовых возможностей поднять пассажирский Ил-14 в небо у него уже нет.

«Ради спасения самолета. Потому, как случилась беда со мной, очень резко заболел. Мне нельзя помирать. Самолет еще не определил», - рассказал он.

Поддубный называет его «Илюхой», и вместе они уже более 30 лет. Однажды самолет уже спас его: в 1993 году на аэродроме в Башкирии легенду хотели списать на цветной металл. Александр выкупил Ил-14, а потом более 10 лет успешно перевозил по всей стране на нем грузы и пассажиров.

Многолетней стоянкой для уникального самолета стал бывший военный аэродром под Петербургом. Но за него надо платить транспортный налог - за несколько лет накопилась задолженность свыше 3,5 миллионов рублей. Выплачивать ее Поддубного обязали через суд. Но кроме пенсии доходов у него нет.

«Пенсия 20 тысяч я получаю. 50 процентов снимают, получается 10 тысяч. И с этих 10 налоговая еще берет», - объяснил он.

Несколько лет назад один крупный меценат уже помог Поддубному погасить долг и снять арест с самолета, но надеяться снова на удачу владелец не может.