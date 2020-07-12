Автомобиль протаранил остановку и наехал на пешехода в Петербурге
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
© Фото: spb_today, ВКонтакте
В Центральном районе Санкт-Петербурга легковой автомобиль вылетел в остановку, в результате чего один из пешеходов получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«Водитель, управляя автомобилем Mercedes, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, в результате чего потерял управление над транспортным средством и совершил наезд на остановку общественного транспорта, с последующим наездом на пешехода и дерево», - уточняется в сообщении ведомства.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.