В Ростовской области откроются сауны и кинотеатры

Начиная с 13 июля на территории Ростовской области вступают в силу новые послабления противоэпидемического режима, открывающие следующий этап снятия ограничений.

Снова откроют свои двери для посетителей сауны, спа-центры, бани. Также возобновят работу и кинотеатры, однако заполнить зал зрителями можно будет лишь на четверть от максимального количества мест.

Соответствующую информацию сообщил губернатор области Василий Голубев на своей персональной странице в Instagram. Глава региона обратился к гражданам с просьбой быть осторожными и придерживаться санитарных норм во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Москвы Сергей Собянин объявил, что еще 20 городских поликлиник вернутся к плановому режиму работу и смогут оказывать помощь жителям столицы в обычном формате.