Адвокат Пелагеи опроверг заявление Телегина об ограничении его общения с дочерью

Российский хоккеист Иван Телегин накануне сообщил, что его бывшая избранница Пелагея запрещает ему видеться с дочерью, однако адвокат артистки Филипп Рябченко опроверг данную информацию.

«Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь - Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты», - сказал правозащитник.

По словам Рябчикова, спортсмен решил встретиться с дочерью в конце мая, однако до этого не проявлял интереса с 25 января. В свою очередь, Пелагея предложила пообщаться им по FaceTime в целях безопасности ребенка, так как Телегин не соблюдал режим самоизоляции в связи с пандемией, «но папа просто пропал».

Помимо этого, адвокат опроверг информацию по поводу содержания ребенка.

«У нас есть на руках факты, подтверждающие то, что все это время дочку полностью содержит Пелагея, без участия отца. За весь год Телегин встречался с Таисией несколько раз, коротко, всегда приезжал с третьими лицами, чтобы сфотографировать встречу», - цитирует Рябчикова сайт «Комсомольской правды».

Вопрос о разделе имущества и выплаты алиментов будет решаться в суде в ближайшее время.