Опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета под Тверью
На месте жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области работают сотрудники МЧС.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области в воскресенье, 12 июля, пострадали пилот и два пассажира. Видео с места инцидента было опубликовано ГУ МЧС РФ по региону.
На кадрах видно, что самолет потерпел крушение в поле. В результате падения передняя часть воздушного судна оказалась сильно помята.
По информации МЧС, борт выполнял несанкционированный полет с аэродрома подмосковного Можайска.