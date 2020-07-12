Опубликованы кадры с места жесткой посадки самолета под Тверью

В результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области в воскресенье, 12 июля, пострадали пилот и два пассажира . Видео с места инцидента было опубликовано ГУ МЧС РФ по региону. На кадрах видно, что самолет потерпел крушение в поле. В результате падения передняя часть воздушного судна оказалась сильно помята.

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