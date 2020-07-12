Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле страны подразделениями ВС Армении 12 июля на территории Товузского района.

«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

По данным ведомства, есть потери с двух сторон.

Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщило, что азербайджанские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции армянской армии на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», - сказано в сообщении министерства обороны Армении.

Уточняется, что азербайджанская сторона вернулась на свои позиции, после чего снова попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу.

По данным армянского ведомства, в результате инцидента погибли двое военнослужащих республики, еще пять человек ранены.

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.