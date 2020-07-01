В России официально завершилось голосование по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ официально завершилось. Закрылись избирательные участки в самом западном регионе страны в Калининградской области в 20.00 по местному времени (21.00 по московскому).

В общей сложности основной день общероссийского голосования по правкам к Конституции длился больше суток, поскольку российские регионы расположены в 11 часовых поясах. Самыми первыми свое мнение высказали жители Дальнего Востока, когда в Калининградской области избирательные участки только начали открывать свои двери.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 25% протоколов, «за» высказались 73,24% россиян, против - 25,80%.

Из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам к Конституции было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Для уменьшения рисков распространения заболевания было принято решение провести голосование с 25 июня по 1 июля, в том числе и в дистанционном форме.