В Китае назвали самые необычные блюда в России

Китайский блогер платформы Sohu рассказал о самых, по его мнению, необычных продуктах, которые он видел в России.

Сперва он отметил вареники с клубникой и другими ягодами. По его словам, блюдо выглядит аппетитно. Также он был удивлен соленым свиным салом и выразил недоумение, зачем его нужно солить, если его можно пожарить.

«Они смазывают сало чесноком, посыпают солью, а затем замораживают в холодильнике в течение трех-четырех дней. Когда они хотят поесть, они просто вынимают его и нарезают», - рассказал он.

«Сладкой и жирной» представителю Китая показалась селедка под шубой. При этом он отметил, что селедка обладает странным запахом, и он не понимает, чем она так привлекает людей.

Блогер отметил любовь россиян к картофелю, а также заметил, что существует в России пирожное «Картошка».

«Хотя вкус похож на пюре, но вкус шоколада все же делает его сладким», - заявил он. Рассказал он и о русской шоколадке, которую, по его мнению, очень любят в России.

В целом, китайский пользователь сделал вывод, что еда неприемлема для жителей Китая. Особенно, если дело касается маринованного сала и салата из рубленой сельди.