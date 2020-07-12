Стас Михайлов промок под дождем ради рукопожатия Лукашенко

Певец Стас Михайлов, выступая на фестивали в Александрии, прервал свой номер, и, спустившись со сцены, направился под дождем к президенту Белоруссии Александру Лукашенко без зонта, чтобы пожать ему руку. Выходя к белорусскому лидеру певец заявил, что должен «чуть-чуть промокнуть», чтобы поприветствовать его, передает Sputnik Беларусь.

Михайлов также поблагодарил Лукашенко за то, что он не забывает российских музыкантов.

На кадрах, опубликованных в Сети менеджером певца Табризом Шахиди, видно как все зрители сидят в дождевиках, а над Лукашенко держат зонт.

«Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха!», - говорится в сообщении под видео.

Стас Михайлов известен благодаря таким композициям как, «Без тебя», «Все для тебя», «Я ждал».