СК организовал проверку по факту разлива топлива на Таймыре
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет начал проверку по факту разлива авиационного топлива на территорию вертолетной площадки в районе поселка Тухард Таймырского района.
«В настоящее время на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В воскресенье, 12 июля, «Норильсктрансгаз» сообщил, что при перекачке авиатоплива разлилось до 44,5 тонн горючего.