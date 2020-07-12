Мощный ураган повалил 75 деревьев в Петербурге

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 75 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству. Тридцать случаев падения зеленых насаждений зафиксировано на тротуарах и проезжей части, около 45 стволов обрушились в садах и парках. Для устранения последствий непогоды дежурили 20 бригад, которые к утру ликвидировали завалы.

В связи с неблагоприятными условиями 11 июля были закрыты парки и скверы северной столицы. Порывы ветра достигали 20 м/c, а в прибрежных районах 24 м/c, сообщалось на официальном сайте администрации города. В настоящее время все парки, сады и скверы вновь открыты для горожан.

Также частично были закрыты Комплекс защитных сооружений из-за возможного подъема уровня воды в устье реки Невы.

Из-за ветра был отменен развод мостов. Некоторые деревья повредили автомобили, ветер обрывал провода, сносил рекламные щиты и строительные леса в Кронштадте.

На этой неделе подобный ураган крушил деревья и в столичном регионе. В Подмосковье было повалено около 100 деревьев.