Паника, крики и молитвы: момент сильной турбулентности в самолете попал на видео

Пассажиры рейса IndiGo из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в индийскую область Кашмир запаниковали, когда самолет испытал сильную турбулентность, сообщает Mirror. На кадрах, опубликованных в Сети видно, как самолет «заходит» в облака и его крыло начинает сильно трясти. В это время беспокойство и паника распространяется по всему салону. Некоторые пассажиры начинают кричать, кто-то про себя шептать молитвы, не обращая внимания на попытки членов экипажа успокоиться.

В зоне турбулентности самолет пробыл, по информации издания, около двух минут. Через 20 минут после инцидента он благополучно приземлился.

Ранее на борту самолета, следовавшего в Сочи, с потолка начала капать вода. На кадрах видно, как пассажиры находятся в недоумении от происходящего и для того, чтобы спрятаться от «дождя» открывают зонты.