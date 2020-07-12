В Apple назвали опасность заклеивания камеры ноутбука

При использовании специальных наклеек на видеокамеры ноутбуков может произойти повреждение экрана, заявили специалисты технической поддержки компании Apple.

Отмечается, что своеобразные защитные накладки, физически блокируют работу камеры.

«При закрытии крышки ноутбука между экраном и клавиатурой остается минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства», - пояснили в сообщении опубликованном в блоге компании.

В частности, подобные приспособления не рекомендуется использовать на устройствах MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.

Эксперты напоминают, что вместо физических приспособлений лучше использовать программные решения - можно установить разрешение на использование видеокамеры для каждой программы.

Для тех, кто все-таки не может отказаться от физической защиты, специалисты советуют использовать накладки не толще обычной бумаги для принтера - не более 0,1 мм - и, которые не оставляют следов от клея.