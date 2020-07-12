Без страховки: спускавшегося по стене многоэтажки «человека-паука» задержали в Москве

В Москве, 11 июля, молодой человек без страховки спускался по стене многоэтажного дома, после чего был задержан. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, как после опасного спуска парень пытается убежать от ожидавших его сотрудников полиции и дворника. Однако при помощи грубой силы молодому человеку заломали руки и повалили на землю.

Информация о задержании «человека-паука» в ГСУ ГУ МВД столицы пока не поступала, отметили в пресс-службе.