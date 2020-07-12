Объем разлившегося топлива из-за ЧП на Таймыре оказался вдвое больше

Объем топлива, вылившегося в результате разгерметизации трубопровода в поселке Тухард на Таймыре, оказался в два раза больше предполагаемого ранее. Компания «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель») сообщила, что он составляет около 44,5 тонн, сообщается на сайте компании. Ранее говорилось о примерно 20 тоннах.

Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту ЧП. Будут установлены причины и последствия случившегося, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды, говорится в сообщении ведомства.