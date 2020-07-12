Путин поддержал проведение саммита «ядерной пятерки»

В международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания, поэтому встреча ядерных держав - пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН - востребована и полезна, заявил Владимир Путин.

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

С инициативой проведения саммита стран «ядерной пятерки», в которую входят Россия, Соединенные Штаты, Китай, Великобритания и Франция российский президент выступил в июне 2020 года.

Заинтересованность в такой встрече выразили все участники, однако решение о дате и месте саммита будет принято после согласования повестки.