Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в США анонсировали «шокирующие данные» о начале пандемии коронавируса

Кирилл Васин
14:08 12.07.2020
Бывший главный стратег Белого дома рассказал, что западные спецслужбы якобы собирают доказательства против Китая.
СМИ: в США анонсировали «шокирующие данные» о начале пандемии коронавируса
© Фото: TPG, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон заявил, что некоторые исследователи из китайской лаборатории в Ухане якобы сбежали на Запад и работают с ФБР, чтобы рассказать о начале пандемии коронавируса.

Бэннон отметил, что лаборатория, по его мнению «ужасно управлялась». Бывший главный стратег Белого дома рассказал, что западные спецслужбы якобы собирают доказательства против Китая.  

«Они еще не разговаривают со СМИ, но есть люди из лаборатории Уханя и других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», - передает слова Бэннона Daily Mirror.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что из Гонконга в США якобы сбежала вирусолог Ли-Мэн Ян. Она обвинила власти Китая в сокрытии данных о начале пандемии коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2020, 13:40
Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России
Дата12.07.2020, 04:59
Предупредили с воздуха: реактивная артиллерия ЗВО подавила условную атаку противника
Дата12.07.2020, 07:22
Россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Дата08.07.2020, 01:24
Поставки новейших ЗРС С-500 «Прометей» в армию РФ планируется начать в ближайшие годы
Дата11.07.2020, 13:35
Безвыходная ситуация: раскрыты детали последнего дня группы Дятлова
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:08 В стране и мире
СМИ: в США анонсировали «шокирующие данные» о начале пандемии коронавируса
13:40 В стране и мире
Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России
12:20 В стране и мире
Видео
«Маловероятна»: альпинист усомнился в версии Генпрокуратуры о причинах гибели группы Дятлова
10:20 Спорт
«Вспомни, для чего ты здесь»: тренер российского бойца UFC дал подопечному пощечину
09:44 В стране и мире
СМИ: бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду» о происхождении COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
«Он с уважением относится к памяти дедушки»: внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском
Видео
Названа причина гибели туристов на перевале Дятлова
Видео
«Дождевой» полет: в летящем в Сочи самолете протек потолок
«Необратимые нарушения коры головного мозга»: сын Алибасова рассказал о диагнозе отца
Видео
Боец UFC нокаутировал мужчину во время конфликта в ресторане: видео
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.