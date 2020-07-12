СМИ: в США анонсировали «шокирующие данные» о начале пандемии коронавируса

Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон заявил, что некоторые исследователи из китайской лаборатории в Ухане якобы сбежали на Запад и работают с ФБР, чтобы рассказать о начале пандемии коронавируса.

Бэннон отметил, что лаборатория, по его мнению «ужасно управлялась». Бывший главный стратег Белого дома рассказал, что западные спецслужбы якобы собирают доказательства против Китая.

«Они еще не разговаривают со СМИ, но есть люди из лаборатории Уханя и других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», - передает слова Бэннона Daily Mirror.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что из Гонконга в США якобы сбежала вирусолог Ли-Мэн Ян. Она обвинила власти Китая в сокрытии данных о начале пандемии коронавируса.