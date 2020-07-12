Момент ДТП со взрывом мотоцикла в Екатеринбурге попал на видео

В Екатеринбурге в Ботаническом районе столкнулись Mercedes и группа мотоциклистов. Байкеры ехали на зеленый свет, а белая машина решила проскочить между группой на запрещающий сигнал светофора. Кадры были сняты одним из мотоциклистов и опубликованы в Сети. Видно, как оператор первым проезжает перекресток, поворачивая направо, где на встречке, не сбавляя скорости летит белая иномарка. Через мгновение она влетает в мотоциклы. Один из них от удара сразу взорвался, а автомобиль почти полностью сгорел.

36-летний байкер погиб на месте, другой мотоциклист отделался испугом. Виновником аварии признан водитель на Mercedes, который решил проехать на красный.