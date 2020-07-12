Папа Римский опечален превращением собора Святой Софии в мечеть

Папа Римский Франциск заявил, что опечален превращением в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом он рассказал во время воскресной проповеди.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален», - передает ТАСС слова Папы Римского.

Власти Турции изменили статус собора 11 июля. Ранее этот вопрос рассмотрел Госсовет страны.

В 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, собору Святой Софии был присвоен статус музея. Закрашенные византийские фрески и мозаики очистили от штукатурки и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.