Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

При жесткой посадке легкомоторного самолета в Тверской области пострадали пилот и два пассажира, среди которых один ребенок, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

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«В районе деревни Васелево жестко сел легкомоторный самолет Zlin-43. На его борту находились пилот и два пассажира - женщина с ребенком. Все они получили травмы различной степени тяжести», - уточняется в сообщении.

Отмечается, что самолет совершал незапланированный полет из подмосковного Можайска в Калязин.

© МЧС РФ

«Легкомоторный самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», - сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, одной из причин произошедшего могла стать техническая неисправность судна.