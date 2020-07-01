ЦИК: общая явка на голосовании по поправкам составила 65%

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что по России явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 65%.

«По нашим предварительным данным, явка составила 65% от участников голосования, включенных в список», - отметила Памфилова.

При этом она добавила, что окончательная явка будет озвучена после обработки протоколов.

Памфилова подчеркнула, что итоги голосования по Конституции подсчитаны уже в шести регионах страны.

Также глава ЦИК сообщила, что случаев нарушении на голосовании очень мало. Центральная избирательная комиссия знает только о четырех.

Напомним, из-за пандемии коронавируса голосование по поправкам к Конституции было перенесено с 22 апреля на 1 июля текущего года. Для уменьшения рисков распространения заболевания было принято решение провести голосование с 25 июня по 1 июля, в том числе и в дистанционном форме.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам к Конституции РФ официально завершилось. Закрылись избирательные участки в самом западном регионе страны в Калининградской области в 20.00 по местному времени (21.00 по московскому).