Путин: ухудшение отношений России и Украины с Крымом не связаны

Президент России Владимир Путин считает, что ухудшение отношений с Украиной не связано с присоединением Крыма.

Глава государства напомнил, что до того, как полуостров вошел в состав нашей страны, на Украине уже начался госпереворот, на который взгляды государств разошлись.

«Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись», - сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

По итогам референдума Крым вошел в состав России в 2014 году - за присоединение проголосовали более 90% жителей.