На Таймыре из-за разгерметизации трубы разлилось до 20 тонн топлива

В Красноярском крае при перекачке авиатоплива разлилось до 20 тонн горючего, говорится в сообщении «Норильсктрансгаз».

Инцидент произошел в районе поселка Тухард, керосин качали с баржи на реке Большая Хета.



В результате инцидента около восьми тонн авиационного топлива вылилось в грунт, однако угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

На место своевременно прибыли аварийные службы. Отмечается, что разгерметизация продолжалась около 15 минут.

На данный момент работы по перекачке приостановлены, для ускоренного сбора пролитого топлива предпринимаются все возможные меры.