В Кремле рассказали об отношении Путина к высказываниям Зеленского о роли СССР во Второй мировой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин относится к высказываниям лидера Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что СССР якобы является одним из виновников начала Второй мировой войны, что возмутило российскую общественность.

«Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит», - отметил Песков.

Он также напомнил, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершение конфликта на Донбассе, что до сих пор не исполнено, передает «Россия 1».