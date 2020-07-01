Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за «политического давления»
Яков Смолий в своем заявлении об увольнении отметил, что хочет предостеречь от дальнейших попыток подрывать «институциональные основы» Центробанка.
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Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной такого решения стало «систематическое политическое давление». Об этом в среду, 1 июля, сообщила пресс-служба Нацбанка.
«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как председателем возложенных на меня обязанностей руководства», - приводится на сайте текст заявления.
В заявлении главы Нацбанка уточняется, что своей отставкой Смолий хочет предостеречь от дальнейших попыток подрывать «институциональные основы» Центрального банка Украины.