Песков назвал безумцами людей, не верящих в COVID-19
Пресс-секретарь, который сам ранее переболел COVID-19, заявил, что болеть страшно, и это были «неизведанные ощущения».
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал тех, кто отрицает существование коронавируса.
«Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная», - сказал Песков.
Пресс-секретарь, который сам ранее переболел COVID-19, заявил, что болеть страшно, и это были «неизведанные ощущения», передает телеканал «Россия 1».