На севере Москвы перекрыли движение из-за смертельного ДТП

В столице на Новосходненском шоссе,166 после произошедшего накануне серьезного дорожно-транспортного происшествия полностью перекрыто движение на дороге. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба Московского транспорта в официальном аккаунте в Twitter. Дополнительных подробностей, касающихся аварии, не сообщается. В субботу около 22.00 в Северном административном округе Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль . В ходе ДТП погибли два человека и еще трое пострадали.

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