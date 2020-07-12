На севере Москвы перекрыли движение из-за смертельного ДТП
Авария произошла на на Новосходненском шоссе вечером вчерашнего дня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В столице на Новосходненском шоссе,166 после произошедшего накануне серьезного дорожно-транспортного происшествия полностью перекрыто движение на дороге.
Соответствующую информацию сообщает пресс-служба Московского транспорта в официальном аккаунте в Twitter.
Дополнительных подробностей, касающихся аварии, не сообщается.
В субботу около 22.00 в Северном административном округе Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль. В ходе ДТП погибли два человека и еще трое пострадали.