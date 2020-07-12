«Знать всю палитру мнений - это полезно»: Путин о критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике и предложениям в свой адрес, если они несут за собой конструктив и не представляют критику ради критики.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что всегда найдутся люди, чей взгляд отличается от твоего, и к их мнению, выраженному в корректной форме, бывает полезно прислушаться.

«Знать всю палитру мнений, оценок, предложений – это полезно», - сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что поддерживает добрые товарищеские отношения с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в данном плане ничего не изменилось.