«Насильно мил не будешь»: Песков о возможности выхода Украины из Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос участия официального Киева в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Представитель Кремля выразил критичную точку зрения, заявив, что какие-либо плодотворные шаги со стороны украинских властей отсутствуют.

«Киев как ничего не делал, так ничего и не делает для урегулирования ситуации в Донбассе», - заявил Песков.

По его словам, при этом власти Украины все чаще затрагивают тему пересмотра условий Минских соглашений. В таком контексте не становится ясно, имеют ли они ввиду вовсе выход из них украинской стороны.

«Насильно мил не будешь, но это не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил, что в случае подобного развития событий создание новой базы для разрешения донбасского конфликта станет чрезвычайно сложным, так как разработка полноценной альтернативы возможна лишь при участии в этом самой Украины и диалоге с самопровозглашенными республиками.