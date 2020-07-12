Названы пять ошибок, «убивающих» кондиционер автомобиля

«Российская газета» назвала пять типичных ошибок автовладельцев, которые чаще всего служат причиной выхода из строя кондиционера машины.

Первая, и самая популярная – редкое использование. Автолюбителям не следует забывать, что кондиционер нужно включать и давать немного поработать минимум раз в месяц даже зимой. Это делают для того, чтобы избежать поломки узлов компрессора и выхода из строя труб и шлангов, которые без использования могут потрескаться и пропускать хладагент.

Вторая – игнорирование утечки хладагента. Если она все же произошла, а заметить это можно по резкому увеличению его расхода, следует немедленно заняться устранением проблемы, если нет желания потом компрессор и конденсор.

Третья – редкие чистки радиатора охлаждения. Из-за скопившейся грязи он может выйти из строя. Четвертая – игнорирование посторонних шумов кондиционера. Их появление служит сигналом об износе компрессора или иной неисправности.

Пятая – отказ от замены фильтров кондиционера. Рачительный хозяин авто должен помнить, что их следует менять минимум каждые 20 тысяч километров пробега, передает «Российская газета».