Путин объяснил, на чем основываются отношения США к России

Отношение Соединенных Штатов к России зависит от их внутриполитической ситуации, и происходящее в Америке отражается на всей системе международных отношений, заявил Владимир Путин.

«То, что там происходит, - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений», - отметил глава государства.

Также Путин в интервью телеканалу «Россия 1» добавил, что данная ситуация негативно отражается и на российско-американских отношениях.



В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США «находятся практически в нижней точке, состояние из рук вон плохое».