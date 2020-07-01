Синоним жизни: в Дейр-эз-Зоре приступили к восстановлению водопровода

Сирийские инженеры и строители приступили к восстановлению разрушенной набережной в городе Дейр-эз-Зор и системы городского водоснабжения. Некогда живописная набережная, по которой любили прогуливаться местные жители, теперь разрушена и поросла травой.

Кроме тротуара, предстоит фактически заново проложить многочисленные инженерные сети - водопровод, канализацию, силовые линии кабелей. Все это поместят под землю. Сейчас строители прокладывают специальный желоб, в котором будут скрыты коммуникации.

«Раньше набережная выполняла лишь функцию тротуара. Но теперь это будет сложнейший объект. Мы перенимаем ведущий мировой опыт. Новые силовые установки возьмут на себя нагрузку, с которой не справляются уничтоженные во время войны старые сети», - рассказал директор городских водопроводных сетей Ахмад Саи.

Вода для Дейр-эз-Зора - синоним жизни. Поэтому систему водоснабжения, разрушенную в ходе семилетних боев за город, здесь восстанавливают в первую очередь. Уже работает новая насосная станция, мощность которой 160 кубометров в час. Она снабжает водой несколько районов с общим населением 50 тысяч человек.

При этом вода проходит тончайшую фильтрацию. Инженеры говорят, что ее можно пить прямо из-под крана. Для Сирии это большая редкость. В планах - обеспечить весь город.

«Такие станции появятся в нескольких районах города, ведь Евфрат пересекает его насквозь. Так что с водозабором проблем нет», - добавляет Ахмад Саи.

Для города Евфрат - жизненно важная артерия. Здесь и рыба, которая спасла многих от голодной смерти, и электричество, - гидроэлектростанции на Евфрате обеспечивают энергией значительную часть страны. Но сейчас берега лежат в руинах, которые напоминают о войне.

Восстановление домов, - следующий этап возвращения Дейр-эз-Зора к жизни. Когда-то этот город называли жемчужиной пустыни, а сами сирийцы готовы приложить максимум усилий, чтобы город снова так называли.

