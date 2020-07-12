Жилой дом полыхает в Одессе: кадры с места

Утром 12 июля на углу улицы Бунина и Александровского проспекта в центре Одессы загорелся трехэтажный жилой дом. Видео инцидента попало в сеть.

На кадрах видно, как пожарные занимаются ликвидацией горения, находясь на крыше здания. Выгорели второй и третий этажи, а также крыша дома. Толпа уличных зевак наблюдает за происходящим.

Как сообщил местный портал od.vgorode.ua, возгорание началось на третьем этаже, но быстро перекинулось на крышу и балкон второго. О пострадавших и причине пожара информации пока не поступало.