«Маловероятна»: альпинист усомнился в версии Генпрокуратуры о причинах гибели группы Дятлова

Альпинист Андрей Коврижкин в разговоре со «Звездой» поставил под сомнение итоги проверки Генпрокуратурой гибели группы Дятлова, согласно которым причиной произошедшего стал сход лавины.

«Я “лавинную” версию не поддерживаю. Она маловероятна, ничего не объясняет. У палатки стойки не были сломаны, она стояла на месте. Почему люди побежали вниз сломя голову? Лавина не может такого эффекта дать, она не объясняет дальнейшего поведения», - отметил Коврижкин.

По его словам, один из туристов, обнаруженный мертвым с переломом ребер на каменной гряде в 50 метрах от палатки, Семен Золотарев, был полностью одет, что опровергает версию о поспешном выходе группы из палатки.

«В заключении прокуратуры, в свое время, было указано: “стихийная сила непреодолимого характера”. Именно со словом “стихийная” я бы согласился. Какая это сила, я не знаю», - отметил альпинист.

Новую проверку Генпрокуратура начала в 2019 году, через 60 лет после трагедии. Как рассказали в ведомстве, это связано с запросами родственников, интересом к теме в обществе. Были проведены девять экспертиз на уральском перевале, названном в честь руководителя группы Игоря Дятлова.