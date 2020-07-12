Названы «убивающие» мозг продукты

В период летней жары очень важно следить за своим рационом и употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами, чтобы избежать проблем с умственной деятельностью, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь в список вредителей организма специалист включила трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, из-за чего не позволяют полноценно функционировать клеткам.

«Трансжиры получают при переводе жидких растительных жиров в твердое состояние при производстве некоторых продуктов питания, например, полуфабрикатов, маргарина, дешевых кондитерских изделий, майонеза», отметила диетолог.

Не менее опасными для умственного процесса являются быстрые углеводы - сахар, кондитерские и мучные изделия, макароны, хлеб, которые способны привести к лишнему весу. В связи с этим организм становится нечувствительным к инсулину и, оставшаяся в крови глюкоза, разрушает сосуды.

«В эти места попадает холестерин, и развивается атеросклеротическая бляшка. В итоге головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ», - цитирует Соломатину сайт «Комсомольской правды».

Помимо этого, в «черный список» продуктов вошли консервированные продукты, соленая рыба, колбасные изделия, так как содержащаяся в них соль задерживает жидкость, что приводит к отеку тканей и стенок сосудов.

Соломатина также рекомендует исключить из рациона все то, что содержит консерванты, ароматизаторы и красители. Главным признаком таких продуктов является длительный срок хранения.

Чтобы сохранить ясность ума и улучшить работу мозга в жару, необходимо придерживаться системы дробного и частого питания, а также соблюдать питьевой режим и добавить в рацион продукты, содержащие ОМЕГУ-3: жирная рыба, бобовые, льняное семя, семена чиа, льняное и рыжиковое масло, печень трески.

Диетолог также советует употреблять цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, орехи, содержащие витамины группы В и красное мясо несколько раз в неделю.

Незадолго до этого диетолог рассказала «Звезде» об опасности употребления арбузов для людей с хроническими заболеваниями.