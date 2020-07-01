В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внесение законопроекта о санкциях против Владимира Путина и властей РФ за якобы сговор с талибами* труднообъяснимыми процессами.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», - подчеркнул Песков РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ. Российского лидера обвиняют в предполагаемом «сговоре» с талибами.

Американские санкции касаются замораживания активов и запрета на въезд в страну, а также запрета на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России.

Ранее сообщалось о том, что российские дипломаты потребовали расследовать поступившие им угрозы после публикаций американских СМИ о якобы сговоре России и запрещенным в РФ террористическим движением.

При этом разведка США признала недостоверными данные о «сговоре» России с боевиками в Афганистане. А Дональд Трамп уверен, что издание выпустило скандальный материал для того, чтобы очернить республиканцев.