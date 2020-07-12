Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова
Отмечается, что подробные показания Шаравина не утеряны, они полностью сохранились в материалах фонда.
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Михаил Шаравин, в 1959 году первым обнаруживший палатку погибшей группы Дятлова, умер на 85-м году жизни. Об этом рассказал руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель», - рассказал Кунцевич.
Отмечается, что подробные показания Шаравина не утеряны, они полностью сохранились в материалах фонда, передает РИА Новости.
Вчера, 11 июля, стали известны итоги новой проверки гибели группы, которую Генпрокуратура устроила в связи с общественным интересом и запросами родственников. Следователи пришли к выводу, что причиной смерти туристов стал сход лавины.