Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

Михаил Шаравин, в 1959 году первым обнаруживший палатку погибшей группы Дятлова, умер на 85-м году жизни. Об этом рассказал руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

«Михаил Петрович скончался 3 июля на 85-м году жизни. Главный свидетель умер. Это самый первый свидетель», - рассказал Кунцевич.

Отмечается, что подробные показания Шаравина не утеряны, они полностью сохранились в материалах фонда, передает РИА Новости.

Вчера, 11 июля, стали известны итоги новой проверки гибели группы, которую Генпрокуратура устроила в связи с общественным интересом и запросами родственников. Следователи пришли к выводу, что причиной смерти туристов стал сход лавины.