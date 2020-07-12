Трамп впервые с начала пандемии появился в маске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в медицинской маске на публике.

Уточняется, что произошло это во время посещения лидером США военного госпиталя.

По словам самого Трампа, он никогда не был против средств защиты, однако считает, что «всему свое время и место».

В последнее время главу Белого дома в стали часто критиковать за несерьезное отношение к пандемии. По мнению оппонентов, такое халатное отношение является причиной роста заболеваемости в стране.

По последним данным, общее число инфицированных в мире достигло 12 717 908 человек, из которых 3 245 925 - в США.

В России за последние сутки было диагностировано 6 615 новых случаев, общее число зараженных составило 727 162.